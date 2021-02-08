Gaziosmanpaşa'da tek başına yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Gaziosmanpaşa'da tek başına yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

08.02.2021 00:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 00:14

Gaziosmanpaşa'da doğal gaz sızıntısından zehirlendiği iddia edilen 78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Gaziosmanpaşa'da doğal gaz sızıntısından zehirlendiği iddia edilen 78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sarıgöl Mahallesi Mekan Sokak'ta bulunan bir apartmanda tek başına yaşayan Seyide Öztürk'ün yakınları, kendisinden haber alamamaları üzerine eve geldi.

Seyide Öztürk'ün hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha sonra olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri de evde incelemede bulunarak, doğal gazda kaçak olup olmadığını kontrol etti.

İncelemelerin ardından Seyide Öztürk'ün cesedi, morga kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa'da tek başına yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Gaziosmanpaşa'da tek başına yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Gaziosmanpaşa'da tek başına yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Gaziosmanpaşa'da tek başına yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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