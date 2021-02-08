Gaziosmanpaşa'da tek başına yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

TRT'den 'Sıfır Atık' belgeseli açıklaması: Masum bir program bile çarpıtıldı

Yoksul ülkeler için kurulan COVAX'tan aşı tedarik eden Kanada, tepki topladı

Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu

Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem

Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var

Gaziosmanpaşa'da doğal gaz sızıntısından zehirlendiği iddia edilen 78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sarıgöl Mahallesi Mekan Sokak'ta bulunan bir apartmanda tek başına yaşayan Seyide Öztürk'ün yakınları, kendisinden haber alamamaları üzerine eve geldi.

Seyide Öztürk'ün hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha sonra olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri de evde incelemede bulunarak, doğal gazda kaçak olup olmadığını kontrol etti.

İncelemelerin ardından Seyide Öztürk'ün cesedi, morga kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar