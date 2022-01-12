Kimseye aldırmadı! Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı
Gaziosmanpaşa'da Yücel V. isimli şahıs, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Tuğçe D.'nin aracının önünü kesti. Kadına birkaç el ateş eden saldırgan olay sonrası kaçarkan kısa bir sürede yakalandı. Talihsiz kadın ise hastaneye kaldırıldı.
Şemsipaşa Mahallesi'nde dün saat 16.30'da iddialara göre Yücel V. otomobiliyle sokakta eski sevgilisi olduğu iddia edilen Tuğçe D.'nin kullandığı otomobilin önünü kesti.
Aracından inen Yücel V. direksiyondaki Tuğçe D.'ye silahla ateş ederek yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı çalışma yaptı.
Ekipler, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini de inceledi. Ardından Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri, kaçan şüpheli Yücel V.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayın yaşandığı sokakta oturan bir kişi "Balkondaydım, silah sesleri duyunca aşağı indim. Hanımefendinin önünü kesip, birkaç el silahla ateş etmiş. Saat 16.30 gibi oldu. Biz yol kavgası zannettik, silah seslerini duyunca. Yaralı olan hanımefendi, onu vuran kişinin ismini söyledi. Muhtemelen farklı bir olay. Polis ekipleri geldi. Vuran kişi arabayla gelerek önünü kesiyor, aşağı inerek, ateş ediyor. Adam kaçmış, hanımefendi 'yardım edin' diye bağırıyordu. Biz de polis ve ambulans çağırdık" dedi.
Saldırı sonrası yaşananlar vatandaşların çektikleri cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların otomobildeki yaralı kadın sürücüye yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Polisin sokaktaki çalışmaları da yer alıyor.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri