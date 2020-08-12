Son dakika haberi: GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİL YANGINI Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da park halindeki bir otomobilde gece saatlerinde yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa'da park halindeki bir otomobilde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını vatandaşlar söndürürken polis, olay yerinin yakınında tabanca şarjörü, mermi ve benzin kokan pet şişe buldu.

Olay, Pazariçi Mahallesi Açık Sokak'ta gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Otomobilin yandığını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar, motor kısmında yanma olan otomobili, kovalarla taşıdıkları suyla itfaiye gelene kadar söndürdü. İtfaiye ekipleri, otomobilde soğutma çalışması yaparken polis ekipleri de inceleme yaptı. Yapılan incelemede polis, olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde yerde tabanca şarjörü, mermi ve benzin kokan pet şişe buldu.

"KENDİ Mİ YANDI YAKTILAR MI BİLMİYORUZ"

Yanan otomobilin kızının olduğunu söyleyen Mehmet Dertsiz, "Otomobil kızıma aittir. 23.30 sıralarında park ettim. Artık kendi mi oldu, yaktılar mı bilmiyoruz. Şüphelendiğim kimse de yok. Senelerdir burada aracımız vardı, hiç böyle şey olmadı" dedi.

Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA