Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın 1'inci katında gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı patlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta çok sayıda kişinin olduğu, patlamayla birlikte binada alev topu görüldüğü, duvar parçalarının etrafa saçıldığı ve sokaktakilerin can havliyle kaçıştıkları görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı