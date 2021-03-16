Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA
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Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA

16.03.2021 08:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 08:20

Son dakika gündem haberi... Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın 1'inci katında gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı patlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın 1'inci katında gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı patlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta çok sayıda kişinin olduğu, patlamayla birlikte binada alev topu görüldüğü, duvar parçalarının etrafa saçıldığı ve sokaktakilerin can havliyle kaçıştıkları görülüyor.

Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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