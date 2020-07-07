Son dakika haberi... GAZİOSMANPAŞA'DA 3 YAŞINDAKİ KUZENİNE CANLI YAYINDA SİGARA İÇİREN KİŞİ YAKALANDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... GAZİOSMANPAŞA'DA 3 YAŞINDAKİ KUZENİNE CANLI YAYINDA SİGARA İÇİREN KİŞİ YAKALANDI

Son dakika habere göre SOSYAL medya hesabından yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan Betül A., Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı.

07.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:49

SOSYAL medya hesabından yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan Betül A., Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamıştı. Canlı yayında kız çocuğunun kendisine direnmesine rağmen zorlamaya devam eden Betül A.'nın adresi savcılığın talimatının ardından emniyet tarafından tespit edildi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Betül A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"BEN ZEHİR İÇMEM"

Büyük tepki çeken görüntülerde küçük kız çocuğunun "ben zehir içmem" deyip geri kaçtığı Betül A.'nın ise "içersin, güzel içersin" diyerek zorladığı görülüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... GAZİOSMANPAŞA'DA 3 YAŞINDAKİ KUZENİNE CANLI YAYINDA SİGARA İÇİREN KİŞİ YAKALANDI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? Magazin
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp Magazin
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 3. Sayfa
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Ekonomi
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı Dünya
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi Ekonomi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Son Dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi, İdlib'de savaş suçu işledi
Son Dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi, İdlib'de savaş suçu işledi
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na adaylığına aday oldu
Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na adaylığına aday oldu
Son Dakika: Jandarma son 15 günde 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirdi
Son Dakika: Jandarma son 15 günde 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirdi
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin 'babacan tavır' olarak görüldüğü iddialarına yanıt
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin "babacan tavır" olarak görüldüğü iddialarına yanıt
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi, patlama sebebiyle gözaltına alındı
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi, patlama sebebiyle gözaltına alındı
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Esra Erdoğan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Buse Varol Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor İrfan Buz Fatih Terim Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... GAZİOSMANPAŞA'DA 3 YAŞINDAKİ KUZENİNE CANLI YAYINDA SİGARA İÇİREN KİŞİ YAKALANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 15:20:11. #1.15#
title