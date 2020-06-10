Son dakika haberi... Gazinocular kralı cinayetinde ilk duruşma
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Son dakika haberi... Gazinocular kralı cinayetinde ilk duruşma

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da gazino sahibi Zeynel Demir'i (55) işletmesinin önünde öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Azerbaycan uyruklu Hasan Muzafarov (22) ile cinayetini azmettirdiği öne sürülen İbrahim Yıldırım'ın (31) davası görülmeye başlandı.

Son dakika haberi... Gazinocular kralı cinayetinde ilk duruşma
10.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:09

Bursa'da gazino sahibi Zeynel Demir'i (55) işletmesinin önünde öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Azerbaycan uyruklu Hasan Muzafarov (22) ile cinayetini azmettirdiği öne sürülen İbrahim Yıldırım'ın (31) davası görülmeye başlandı. Olayı azmettirdiği iddia edilen Yıldırım, "Olaydan haberim yok. Polise yardımcı oldum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl ekim ayında bir gece kulübünün önünde yaşandı . Gece kulübünün sahibi Zeynel Demir, işletmesine gireceği sırada, silahlı saldırıya uğradı. 3 kurşun isabet eden Zeynel Demir, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polisin araştırması sonucu yakalanan Hasan Muzafarov ile İbrahim Yıldırım, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haklarında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Muzafarov ve İbrahim Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatları ile öldürülen Zeynel Demir'in çocukları duruşma salonunda hazır bulundu. Savunmaları alınan sanıklardan saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen İbrahim Yıldırım, olaydan haberi olmadığını öne sürerek, "Olay günü araba alacaktım. Araba konusunda yardımcı olması için saat 16.00 sıralarında Bilal Aksoy'la görüştüm. Setbaşı'ndan Bilal'i aldığımda yanında Hasan vardı. Hasan ile fazla görüşmem yoktu. Hasan, Elmasbahçeler Mahallesi'ne geldiğimizde arabadan indi. Bilal'i de benzinlikte bıraktım. Daha sonra saat 19.00 sıralarında yeniden arabayı olay yerine yakın yerde bulunan derneğe bırakmaya gittim. Polisin sokağı çevirdiğini gördüm. Zeynel Demir'in öldüğünü öğrendim. Gece saat 22.00 sıralarında polis beni aradı. Polisin gösterdiği fotoğraf Hasan'a aitti. Hasan'ı çağırdım, polis yakaladı. Olayla ilgim yok. Cihan ile Zeynel Demir'le aramızda husumet yok. Birbirimize 'Dayıoğlu' diye hitap ederiz. Hasan ile bu işi yapması konusunda görüşme yapmadım. Adli kontrol şartları altında tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Türkiye'de 7 yıl önce geldiğini belirten Hasan Muzafarov ise, "İbrahim Yıldırım'ı dört yıldır tanırım. Ağabey ile kardeş gibiyiz. Setbaşı'nda bekar evinde yaşıyorum. Olay günü, İbrahim mi beni aradı, ben mi onu aradım bilmiyorum. Arabasıyla gelip, beni aldı. Arabada kimse yoktu. Dolaşırken Bilal'i görüp, arabaya aldık. Beni terminale götürmelerini istedim. Malatya'ya gidecektim. Bilal arabadan indi. İbrahim bana, Zeynel Demir ile husumetli olduğunu söyledi. Bende silah olduğunu biliyordu. 'Zeynel'i bacağından yarala' dedi. Olayın meydana geldiği yerin üst sokağında indim. Zeynel Demir, iş yerinin önünde duruyordu. Yanına doğru yürüdüm ve silahı çıkarıp, yere doğru 4 el ateş ettim. Yere düştüğünü görünce, kaçtım. Haberlerde belinden vurulduğunu duydum. Öldürme kastıyla hareket etmedim" dedi.

Duruşmada, şikayetçi olarak yer alan Zeynel Demir'in ağabeyi Ramazan Demir ise, kardeşinin ölüm tehdidi aldığını, ancak tehdit edenlerin isimlerini bilmediğini söyleyerek, "Sanık İbrahim, yeğenimiz Cihan ile ortaktı. Silahı Hasan'a, Bilal ve İbrahim vermiştir. Araba alma olayı doğru değildir. Sanıklardan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Zeynel Demir'in oğulları da şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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