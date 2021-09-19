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Son dakika haberi | Gaziler Günü'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberi | Gaziler Günü'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi

Son dakika yaşam haberi: Ağrı'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek, il protokol üyeleri şehit ve gazi aileleri ile birlikte yemek yedi.

Ağrı'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek, il protokol üyeleri şehit ve gazi aileleri ile birlikte yemek yedi.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Abide Meydanı'nda düzenlenen program, şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkan Vekili Nesim Zengin'in Atatürk büstüne çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Protokol üyelerinin Hava Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakmasıyla buradaki tören sona erdi. Daha sonra program kapsamında Vali Varol ve il protokol üyeleri Askeri Şehitliği ziyaret etti. İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun yaptığı duanın ardından şehitlerin kabirleri tek tek ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Şehitlerin kabri başında dua eden aileler ile bir araya gelerek sohbet eden Vali Varol, şehit ailelerine minnettar olduklarını belirterek metanet diledi. Şehitlik ziyaretinin ardından Burçin Uysal Öğretmenevi'nde il protokol üyeleri şehit ve gazi aileleri ile birlikte yemek yedi.

Düzenlenen yemekte vatan toprakları, istiklal ve istikbal uğruna canlarını hiç düşünmeden ortaya koyan şehitlere ve gazilere minnettar olduklarını belirten Vali Varol, konuklarla yakından ilgilendi. Gaziler Günü programına Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Piyade Albay Yaşar Aydın, Belediye Başkan Vekili Nesim Zengin, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, İl Emniyet Müdür Vekili Sinan Çankal, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. - AĞRI

Son dakika haberi | Gaziler Günü'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi

Son dakika haberi | Gaziler Günü'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi

Son dakika haberi | Gaziler Günü'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi

Son dakika haberi | Gaziler Günü'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi

Son dakika haberi | Gaziler Günü'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi

Son dakika haberi | Gaziler Günü'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi

Son dakika haberi | Gaziler Günü'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi

Son dakika haberi | Gaziler Günü'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi

Son dakika haberi | Gaziler Günü'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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