Son dakika haberi! Gaziemir'de kentsel dönüşüm heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediye şirketi İZBETON'u ihale sürecine dahil etmesiyle birlikte hız kazanan kentsel dönüşüm süreci, Gaziemir'in Aktepe ve Emrez mahallelerinde de heyecan yaşattı. Büyükşehir ilk etabın yapımı için hazırlık sürecine girerken, tahliye ve yıkım işlemlerini bekleyen bölge halkı depreme dayanıklı konutlara ve sağlıklı bir çevreye kavuşmak için gün saymaya başladı.

İzmir'i güvenli bir şehir haline getirmek için ruhsatlı yapılar için de bir dönüşüm hareketi başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, gecekondu alanlarıyla ruhsatsız kaçak yapıların bulunduğu altı bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız kazandırdı. Gaziemir'in Aktepe ve Emrez mahallerinde dönüşüm çalışmalarına devam eden Büyükşehir, Emrez'de uzlaşma sürecinin sonuna yaklaştı. 122 hektar büyüklüğündeki proje alanında ilk etabın yapımı için hazırlıklara başlayan Büyükşehir, Aktepe'de de uzlaşma aşamasını başlatacak. Proje tamamlandığında bölgede yaklaşık 10 bin konut, işyeri, turizm ve ticaret birimi inşa edilecek. Fuar İzmir'in karşısındaki bölge bu sayede kentle uyumlu hale getirilecek. Diğer bölgelerden farklı olarak Gaziemir'de Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında Hazine'den emlak rayiç değeriyle satın alınan Büyükşehir mülkiyetindeki arsada, yaklaşık 600 bağımsız birim için kat karşılığı anahtar teslim yapım ihalesine çıkılacak. Böylece hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri devam ederken bir yandan da konut inşası başlamış olacak.

"Bahçemdeki ağaçları bile hesap ettiler"

Emrez Mahallesinde uzlaşarak sözleşme imzalayan, tahliye ve yıkım işlemlerini bekleyen bölge halkı da depreme dayanıklı konutlara, yeşil alanları ve parklarıyla sağlıklı bir çevreye kavuşacak olmaktan mutlu. 41 yıldır bölgede yaşayan, iki katlı evlerinin çok eski ve dayanıksız olduğunu söyleyen Hasan ve Safiye Horasan çifti, "Evimiz çok bakımsız, her yerden soğuk giriyor. Neredeyse üzerimize yıkılacak gibi. Soba yakmak zorunda kalıyoruz. Artık konforlu bir evde rahat yaşamak istiyoruz" dedi. Depremden çok korktuklarını, o nedenle bir an önce sağlıklı konutlara yerleşmek istediklerini belirten Hasan Horasan, "Proje bittiğinde burada kültür alanları, sosyal donatı alanları da olacak. Torunlarımız iyi bir çevrede büyüyecek; yeşil alanlarda dolaşacak, parkta oynayacak. Biz de öyle. Son dönemlerimizi rahat geçireceğiz" diye konuştu. Kendi evini vererek projeden üç daire alacaklarını söyleyen Hasan Horasan, "Belediyenin kentsel dönüşüm ofisindeki arkadaşlar gerçekten çok yardımcı oldu, istediğimizi verdiler. Hak sahipliğini belirlerken evimdeki ağaçları, kümesi bile hesap ettiler. İzmir Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Tunç Soyer'e güvenimiz sonsuz" dedi.

"Bildiğimiz yerde daha iyi koşullarda yaşayacağız"

1970'li yılların başından bu yana Emrez Mahallesinde yaşadıklarını söyleyen Ayşegül Şentürk ise her depremde huzursuz olduklarını, bu nedenle Büyükşehir'in kentsel dönüşüm projesine dahil olmak için sözleşmeyi imzalayan ilk ailelerden olduklarını vurguladı. Güvenli bir evde oturmak istediklerini özellikle vurgulayan Şertürk "Otoparkımız, yeşil alanımız yok. Anne baba yaşlı, sıcak konforlu bir evde yaşamalılar. Burada büyüdüğümüz için burada kalmak istiyoruz. Bu projeyle yine bildiğimiz yerde ama daha iyi koşullarda yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

"Anahtar teslimden sonra bile mahalledeyiz"

Uzlaşma görüşmelerinde önemli bir aşama kaydettiklerini söyleyen, Büyükşehir'in Gaziemir'deki Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde çalışan şehir plancısı Burcu Sungur ise sınır ilanından beri bölgede mahalle sakinleriyle birebir temas halinde çalıştıklarını aktararak şöyle konuştu: "Dönüşüm alanında yaptığımız tüm tespitler ışığında hak sahipliği çalışmalarını tamamladık. Kentsel Tasarım ve Mimari Avan proje temini için ulusal ölçekte bir yarışmaya çıktık. Ardından projeyi bölge halkına tanıtarak ilk olarak Emrez'de etaplar halinde uzlaşma görüşmelerine başladık. Zeminden gelen inşaat hakları ve zemin üstünden gelen inşaat hakları değerlendirilerek yurttaşlara projedeki daireler teklif edildi. Emrez'de uzlaşmada sona yaklaşıldı, birinci etabın ihale alanı da belli. İhaleye çıkıldığında yapılan sözleşmeler doğrultusunda ilk etabın hak sahipleri için yapım süreci başlayacak. Uzlaşma görüşmelerinden sonra da alanda kalarak bölge sakinlerinin yanında olmaya devam ediyoruz. Anahtar teslime kadar buradayız. Hatta sonrasında yurttaşların sıkıntıları olduğunda müdahale edebilmek için de bir süre daha burada kalmaya devam ediyoruz. Çünkü biz bölge halkını müteahhit ile karşı karşıya getirmiyoruz. Tüm süreçleri belediye olarak biz yürütüyoruz. Buraya göç eden insanlar zamanında kendi parsellerine ev yapmışlar ama yeterli yeşil alan, sosyal donatı alanı yok. Oysa kentsel dönüşüm projesiyle bölgede yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, eğitim ve sağlık alanları olacak. Dere çevresinde geniş bir rekreasyon alanı oluşturuldu. Yeni ulaşım alternatiflerinin gelecek olması da yurttaşları heyecanlandırıyor."

Esnaf da aynı yerde ticari faaliyetlerine devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aktepe-Emrez'deki proje alanını, dere çevresi yeşil alan olarak planladı. Bu alanlar, yürüyüş ve bisiklet parkurları, açık spor alanları gibi çeşitli aktivitelerin yapılmasına uygun olarak düzenlenecek. Proje ile kültür tesisi, sağlık tesisi, belediye hizmet alanı gibi alanlar artırıldı ve bunların erişilebilir olması sağlandı. Yayaların rahatlıkla kullanabileceği ve ticari aktivitenin de yoğun olacağı bir yaya aksı belirlendi. Meydan, park ve donatı alanlarına bağlantı sağlayan bu yaya aksı Aktepe Mahallesindeki mevcut ağaç kümelerinin bulunduğu alan ile bağlandı. Altan Aydın Caddesi, yine ticari faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü, konut altı ticari birimlerin yer alacağı ana ticaret aksı olarak planlandı. Yerinde dönüşüm ilkesiyle, sadece konut sahiplerinin değil alandaki esnafın, işyeri sahiplerinin de dönüşü m sonrasında aynı yerde ticari faaliyetlerini devam etmesi sağlanacak. Çeşitli tiplerde kullanımları içeren konutlar, açık alanlara, yol genişliklerine ve kullanım cephelerine göre inşa edilecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı