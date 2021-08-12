Son dakika haberi... Gaziantep, Yunan savunma oyuncusu Kitsiou'yu transfer etti
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Son dakika haberi... Gaziantep, Yunan savunma oyuncusu Kitsiou'yu transfer etti

Son dakika haberi... Gaziantep, Yunan savunma oyuncusu Kitsiou'yu transfer etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... Süper Lig ekibi Gaziantep, Yunan savunma oyuncusu Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Gaziantep, Yunan savunma oyuncusu Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen 27 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kulüp başkanı Cevdet Akınal ile başkan vekili Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı törenle Kitsiou'nun sözleşmeye imza attığının kaydedildiği açıklamada, "Stelios Kitsiou'ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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