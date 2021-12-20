Son dakika haberi | GAZİANTEP - Yıldırım: "Millet bizi bölünmüş yollarla tanıdı ama bizim asıl yaptığımız işin en önemlisi akıl yolları"
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Binali Yıldırım Ortaokulu ve İsmet Yılmaz İlkokulu Açılış Töreni Törene katılanlar AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Binali Yıldırım Ortaokulu ve İsmet Yılmaz İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı.
Binali Yıldırım Ortaokulu ve İsmet Yılmaz İlkokulu Açılış Töreni
Törene katılanlar
Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Binali Yıldırım Ortaokulu ve İsmet Yılmaz İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı.