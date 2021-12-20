Son dakika haberi | GAZİANTEP - Yıldırım: "Millet bizi bölünmüş yollarla tanıdı ama bizim asıl yaptığımız işin en önemlisi akıl yolları" - Haberler
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Son dakika haberi | GAZİANTEP - Yıldırım: "Millet bizi bölünmüş yollarla tanıdı ama bizim asıl yaptığımız işin en önemlisi akıl yolları"

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Binali Yıldırım Ortaokulu ve İsmet Yılmaz İlkokulu Açılış Töreni Törene katılanlar AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Binali Yıldırım Ortaokulu ve İsmet Yılmaz İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı.

Binali Yıldırım Ortaokulu ve İsmet Yılmaz İlkokulu Açılış Töreni

Törene katılanlar

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Binali Yıldırım Ortaokulu ve İsmet Yılmaz İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı.

Son dakika haberi | GAZİANTEP - Yıldırım: Millet bizi bölünmüş yollarla tanıdı ama bizim asıl yaptığımız işin en önemlisi akıl yolları

Son dakika haberi | GAZİANTEP - Yıldırım: Millet bizi bölünmüş yollarla tanıdı ama bizim asıl yaptığımız işin en önemlisi akıl yolları

Son dakika haberi | GAZİANTEP - Yıldırım: Millet bizi bölünmüş yollarla tanıdı ama bizim asıl yaptığımız işin en önemlisi akıl yolları

AK Partili Şamil Tayyar'dan kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya sert sözler

AK Partili Şamil Tayyar'dan kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya sert sözler

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

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