Son dakika haberi | Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 500 kişiye para cezası
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Son dakika haberi | Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 500 kişiye para cezası

16.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:30
Son dakika haberi | Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 500 kişiye para cezası

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 500 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 500 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 317, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 163 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 326 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Malatya

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinde, maske takmayan 3, sigara içme yasağını ihlal eden 1 ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 16 kişiye para cezası verildi.

Denetimlerde, 177 iş yeri, 148 toplu taşıma aracı ile semt pazarları da kontrol edildi. Ekipler, 9 toplu taşıma aracına yönelik işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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