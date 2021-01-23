Son dakika haberi | Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 227 kişiye para cezası
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Son dakika haberi | Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 227 kişiye para cezası

23.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:38
Son dakika haberi | Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 227 kişiye para cezası

Son dakika haberleri... Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 227 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 227 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 168 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 44 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 321 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Malatya

Malatya'da da kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan ve sokağa çıkma yasağına uymayan 15 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca, 372 iş yeri ile 165 toplu taşıma aracında denetim yapan ekipler, kurallara uymadığı belirlenen 10 araca işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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