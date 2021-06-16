Son dakika haberi | Gaziantep Valisi Gül, Nizip'te hastane inşaatını inceledi
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Son dakika haberi | Gaziantep Valisi Gül, Nizip'te hastane inşaatını inceledi

Son dakika haberi | Gaziantep Valisi Gül, Nizip'te hastane inşaatını inceledi
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep Valisi Davut Gül, inşaat çalışmalarının devam ettiği 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, inşaat çalışmalarının devam ettiği 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Nizip ilçesini ziyaret eden Vali Gül, Nizip Devlet Hastanesinin inşaat alanına geldi. Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve başkan yardımcıları Hakan Avcı ve Yunus Emre Kılıç tarafından karşılanan Gül, inşaat çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Vali Gül, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, 400 yataklı Devlet Hastanesinin tamamlandığında bütün bölgeye hizmet vereceğini ifade etti.

Gül, şunları söyledi:

"Hastanemizin yapımı şu an itibarıyla iş programının ilerisinde devam eden bir çalışmayla hızlı bir şekilde ilerliyor. Hastanemiz tamamlandığında inşaat boyutunun 500 milyonluk bir maliyeti ön görülüyor diğer donanımları birlikte 1 milyara yakın bir maliyeti olacak. Nizip her şeyin en iyisine layık bu çerçevede bu yatırımın ilçemize kazandırılmasında büyük emek ve gayretleri olan Adalet Bakanımız başta olmak üzere, Sağlık Bakanımıza, milletvekillerimiz ve bu projeyi baştan sona takip eden Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'ya teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise Nizip Devlet Hastanesindeki inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

Sarı, "Nizip Devlet Hastanemiz yapımı tamamlandıktan sonra sadece ilçemize değil, Karkamış, Birecik, Halfeti ve Suruç ilçemizdeki vatandaşlarımıza da hizmet verecek donanıma ve kapasiteye sahip olacak şekilde inşa ediliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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