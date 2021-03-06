Son dakika haberi... Gaziantep Valisi Gül, Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu Açıklaması

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığını belirterek, normalleşmenin devamı için kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "tedbirli olunması" çağrısını hatırlattı.

Gül, şunları kaydetti:

"Maalesef vaka sayımız artıyor. Şehir olarak hepimiz üzerimize düşeni yapmazsak bu, dışarıda geçirdiğimiz son cumartesimiz olabilir! Nasıl bulaştığı ve nasıl önlem alınacağı belli, çocukların okulu, esnafın işi, gençlerin düğünü, vb. konuların düzelmesi için lütfen kurallara uyalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan