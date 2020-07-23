Son dakika haberi: Gaziantep Ticaret Borsası
Son dakika haberine göre Gaziantep Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 34,50-35,50 liradan satıldı.
23.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:58
Gaziantep Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 34,50-35,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Koyun erkek (canlı)
|Kg
|22,50
|23,00
|Kuzu erkek (canlı)
|Kg
|23,50
|24,00
|Koyun dişi (canlı)
|Kg
|16,00
|17,00
|Dana karkas
|Kg
|34,50
|35,50
|Ekmeklik buğday
|Kg
|1,65
|1,81
|Sert buğday (İç Anadolu)
|Kg
|1,89
|1,96
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|1,89
|2,08
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Kaynak: AA