Son dakika haberi! Gaziantep'ten Filistin'e tam teşekküllü ambulans desteği

GAZİANTEP (AA) - Merkezi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Uluslararası İnsani Yardım Derneği (İDEA), Türk Kızılay aracılığıyla Filistin'e ambulans bağışında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, hazırlanan ambulans Türk Kızılay tarafından Gazze'de düzenlenen devir teslim töreninde Filistin Kızılayına verildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Mustafa Yıldız, her zaman Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti.

Ambulans için destekte bulunan bağışçılara teşekkür eden Yıldız, şunları belirtti:

"Bilindiği gibi bugün Filistin'de insani bir dram yaşanmaktadır. Terör devleti İsrail, Filistin halkına her tür insanlık dışı uygulamayı reva görmektedir. Buna karşılık bizler de Filistin kurtulana kadar her şekilde Filistinli kardeşlerimize destek olmayı sürdürmeliyiz. Bu millet her zaman mazlumların yanında olmuştur. Yardım noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Ben, tüm hayırseverlerimize ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bizler İDEA olarak bağışçılarımızın ve hayırseverlerimizin desteği ile bundan böyle de her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."