Son dakika haberi! Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 49 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 49 şüpheli gözaltına alındı

18.11.2020 09:07 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:10
Son dakika haberi! Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 49 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika habere göre Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 49 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 49 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 49 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 20 kilo 87 gram uyuşturucu, 53 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 11 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

41 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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