Son dakika haberi: Gaziantep'teki hastane yangınında ölen eski belediye başkanı toprağa verildi
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Son dakika haberi: Gaziantep'teki hastane yangınında ölen eski belediye başkanı toprağa verildi

19.12.2020 19:02 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:06
Son dakika haberi: Gaziantep'teki hastane yangınında ölen eski belediye başkanı toprağa verildi

Son dakika haber: Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ölen Nizip ilçesi Sekili Kasabası'nın eski Belediye Başkanı olan ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın cenazesi Nizip'te toprağa verildi.

Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ölen Nizip ilçesi Sekili Kasabası'nın eski Belediye Başkanı olan ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın cenazesi Nizip'te toprağa verildi.

Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında ölen eski Sekili Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan Covid-19 testi ve otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kanpolat'ın cenazesi Sekili Orul Mahallesi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Saffet Kanpolat'ın cenazesi mahalle mezarlığında dualarla defnedildi.

Cenaze törenine eşi, çocukları, yakınları katıldı.

Evli ve 7 çocuk babası olan Kanpolat, 10 gündür tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinden normal odaya geçme hazırlığı yaptığı öğrenilmiş son olarak dün eşi Firdevs ile görüntülü telefon görüşmesi yapmış ve bu sabah meydana gelen yangında hayatını kaybetmişti.

(Beyhan Sağlam/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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