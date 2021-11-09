GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ - YENİDEN

GAZİANTEP'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Yeditepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Burak Yıldız'ın kullandığı 27AFB627 plakalı minibüs kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen Metin Yıldırım'a ait 27DJ393 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile Burak Boybeyi'nin kullandığı 27BJP43 plakalı otomobil ve Pınar Memiş'in kullandığı 27ABM527 plakalı otomobilin de karıştığı kazada minibüs tramvay yoluna savruldu. Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.