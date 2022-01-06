Son dakika haberi... Gaziantep'te yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Çimenli Mahallesi'nde yol kenarında kanadı kırık bir baykuş gördü.
Ekipler, yaralı baykuşu Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim etti.
Baykuş tedavinin ardından doğaya salınacak.
AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
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