Son dakika haberi... Gaziantep'te yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Gaziantep'te yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı

Son dakika haberi... Gaziantep'te yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Çimenli Mahallesi'nde yol kenarında kanadı kırık bir baykuş gördü.

Ekipler, yaralı baykuşu Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim etti.

Baykuş tedavinin ardından doğaya salınacak.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title