GAZİANTEP - Yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı