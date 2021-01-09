GAZİANTEP - Yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı
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GAZİANTEP - Yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı

09.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:02

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP - Yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı
GAZİANTEP - Yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı
GAZİANTEP - Yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı
GAZİANTEP - Yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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