Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele
10.11.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:22
Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada bir miktar uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada bir miktar uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 7 şahıs üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçiren polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu