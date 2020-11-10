Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada bir miktar uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.