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Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele

10.11.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:22
Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada bir miktar uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada bir miktar uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 7 şahıs üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçiren polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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