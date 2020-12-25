Son dakika haberi: Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 60. Yıl Mahallesi'nde M.K'nın uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir