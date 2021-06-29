Son dakika haberi: Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 310 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında 310 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında 310 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 310 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 265 adreste arama yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan