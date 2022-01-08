Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İslahiye ilçesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 5 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.B., M.B., K.U., M.T. ve O.B. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüpheli 5 şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi - GAZİANTEP

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