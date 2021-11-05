Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 3 kilo 420 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 300 gram esrar, 265 gram eroin, 2 hassas terazi, 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
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