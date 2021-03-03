Son dakika haberi | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
03.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:32
Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde V.A'nın adresinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 671 gram uyuşturucu madde ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan V.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak