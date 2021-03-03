Son dakika haberi | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

03.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:32
Son dakika haberi | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde V.A'nın adresinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 671 gram uyuşturucu madde ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan V.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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