Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 tutuklama
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Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 tutuklama

04.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:24
Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 tutuklama

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma başlatıldı.

Çalışmada, 43 şüpheli hakkında uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı. Zanlılardan 37'si ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, 3 kilo 257 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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