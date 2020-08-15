Son dakika haberi | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı
Son dakika haberine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.
15.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:13
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 32 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 558 gram uyuşturucu, 10 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 5 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Kaynak: AA