Son dakika haberi... Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi... Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Fıstık Hali Kavşağı'nda İ.M.T. idaresindeki 27 Y 3798 plakalı kamyonet, Şanlıurfa istikametinden gelen S.A'nın kullandığı 27 N 7538 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü S.A. ile yanında bulunan H.A. ağır yaralandı.

Ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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