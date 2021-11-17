GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINDA

GAZİANTEP'te, meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olayların engellenmesi ve erken müdahale amacıyla kentin farklı bölgelerine kurulan mobese kameralarına trafik kazaları da yansıdı. Şehrin farklı semtlerinde meydana gelen kazaların genellikle dikkatsizlik, hız ve kural ihlalinden kaynaklandığı görüldü. Görüntülerde iki sürücünün kural ihlali yapması sonucu araçların çarpışması, otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması da yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü görüntüleri; 'Uyulan her kural, bizi hayata bağlar. Bir kural, bir hayat kurtarır" notuyla paylaşarak sürücü ve yayalara kurallara uyulması çağrısında bulundu.