Son dakika haberi... Gaziantep'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Gaziantep'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kadir Kanmaz idaresindeki 27 ABV 003 plakalı otomobil, Gaziantep-Adana karayolunun 30. kilometresinde, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Yamaçoba Mahallesi yakınlarında Hakan Demir yönetimindeki 27 AFF 09 plakalı tırla çarpıştı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Kanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kanmaz'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan kazayı görüp yardım için gelen bir grup genç, Kadir Kanmaz'ın arkadaşları olduğunu fark edince, gözyaşı döktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan