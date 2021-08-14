Son dakika haberi: Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis talebi
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Son dakika haberi: Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis talebi

Son dakika haberi: Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis talebi
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Zein E. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü hakkında bilgilerin yer aldığı iddianamede sanığın DEAŞ'a katıldığı, silahlı ve ideolojik eğitim aldığı belirtildi.

Sanığın cep telefonunda yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağı, örgüt mensuplarına yönelik eğitim ve propaganda görüntülerinin tespit edildiği aktarıldı.

Sanığın ele geçirilen dizüstü bilgisayarındaki incelemelerin ise devam ettiği ifade edilen iddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin örgütün fikir ve ideolojisini benimsediğine, örgüt ile arasında organik bağ olup örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldığına dair hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe sebeplerinin oluştuğu anlaşılmıştır. Şüphelinin cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği, tüm dosya kapsamı itibarıyla şüphelinin eylemlerinin silahlı terör örgütüne üye olma suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır."

Nizip ilçesinde 9 Haziran'da gözaltına alınan ve tutuklanan sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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