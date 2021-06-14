Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE TAZİYE DÖNÜŞÜ KAZA: 3 ÖLÜ, 2 YARALI
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Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE TAZİYE DÖNÜŞÜ KAZA: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, taziye ziyareti dönüşünde takla atıp karşı şeride geçerek tavanı üzerinde duran otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

GAZİANTEP'te, taziye ziyareti dönüşünde takla atıp karşı şeride geçerek tavanı üzerinde duran otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, bu akşam Gaziantep-Nurdağı karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu Ahmet Arslan (48) yönetimindeki 31 FD 985 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atrak diğer şeride geçti. Devrilerek tavanı üzerinde duran otomobilde bulunan Kadir Dikmen (49), Ferhat Yiğituşağı ve Mehmet Kalkan (43) hayatını kaybetti. Yaralanane sürücü Ahmet Arslan ve Mehmet Karayılan (31) ise ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil ve 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE TAZİYE DÖNÜŞÜ KAZA: 3 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE TAZİYE DÖNÜŞÜ KAZA: 3 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE TAZİYE DÖNÜŞÜ KAZA: 3 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE TAZİYE DÖNÜŞÜ KAZA: 3 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE TAZİYE DÖNÜŞÜ KAZA: 3 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE TAZİYE DÖNÜŞÜ KAZA: 3 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE TAZİYE DÖNÜŞÜ KAZA: 3 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE TAZİYE DÖNÜŞÜ KAZA: 3 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE TAZİYE DÖNÜŞÜ KAZA: 3 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE TAZİYE DÖNÜŞÜ KAZA: 3 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE TAZİYE DÖNÜŞÜ KAZA: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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