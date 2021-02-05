Son dakika haberi: Gaziantep'te tarihi eser satmaya çalışan oto tamircisi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Gaziantep'te çok sayıda tarihi eseri satmaya çalışan bir şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te çok sayıda tarihi eseri satmaya çalışan bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde oto tamircisi olan E.K'nin elinde bulunan çok sayıda tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, küçük boyutta Eros heykeli, iki haç figürlü bronz, bronz ok başı ve 4 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak