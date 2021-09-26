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Son dakika haberi! Gaziantep'te tabancayla vurulan genç, tedavi gördüğü hastanede öldü

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Gaziantep'te tabancayla vurulan genç, tedavi gördüğü hastanede öldü

Son dakika haberine göre Gaziantep'te tabancayla vurulan ve darbedilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tabancayla vurulan ve darbedilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde 24 Eylül'de, parkta tabancayla vurulan ve darbedilen 17 yaşındaki Ali Karataş, kaldırıldığı özel hastanede yaşamı yitirdi.

Karataş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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