Son dakika haberi: Gaziantep'te, Suriye uyruklu terörist tutuklandı
06.10.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:41
Son dakika haberleri: GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu M.E. güvenlik güçlerince yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu M.E. güvenlik güçlerince yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren terör örgütü PKK/YPG'li Suriye uyruklu terörist M.E.'nin Nurdağı'nda olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü adına faaliyet gösterdiği saptanan teröristi, gizlendiği Sakcagözü Mahallesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.E., 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK