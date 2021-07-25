Son dakika haberi | Gaziantep'te sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölümüyle ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Son dakika haberi | Gaziantep'te sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölümüyle ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Son dakika haberi | Gaziantep'te sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölümüyle ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Gaziantep'te sokakta köpeğini gezdirirken silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te sokakta köpeğini gezdirirken silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şahinbey ilçesi Üniversite Bulvarı'nda 22 Temmuz'da köpeğini gezdirirken yol kenarındaki bir araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Hakan D'nin ölümüne ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin araçla ormana gittiğini daha sonra yaya olarak kaçtığını tespit etti.

Şüphelilerin gidebileceği yerlere operasyon düzenleyen ekipler, C.K. ve G.Y'yi saklandığı adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlı G.Y'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şahinbey ilçesi Üniversite Bulvarı'nda 22 Temmuz'da köpeğini gezdiren Hakan D. yol kenarındaki bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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