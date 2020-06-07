Son dakika haberi! Gaziantep'te sokak hayvanlarına mama desteği Gelen son dakika haberine göre Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İslahiye ilçesinde belediyeye ait Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi hayvan barınağına yaş ve kuru mama desteğinde bulundu.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İslahiye ilçesinde belediyeye ait Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi hayvan barınağına yaş ve kuru mama desteğinde bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilçede yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve barınaktaki yaklaşık 200 civarındaki hayvan için yaş ve kuru mama takviyesinde bulundu. Çalışmaya sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Kaynak: AA