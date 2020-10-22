Son dakika haberi: Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu genç hastanede hayatını kaybetti
22.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:00
Son dakika haber: Gaziantep'in Nizip ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan Suriyeli genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan Suriyeli genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İki gün önce Sanayi Sitesi içerisinde başından silahla vurulmuş halde bulunan Suriye uyruklu Muhammed Al Halid (20), tedavisinin sürdüğü Nizip Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
Halid'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Nizip'te 20 Ekim'de meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş