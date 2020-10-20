Son dakika haberi! Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haberi! Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı

20.10.2020 19:51 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:54
Son dakika haberi! Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saha Mahallesi'nde N.Ş. ile A.U. arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda N.Ş. av tüfeğiyle bacağından yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay ardından kaçan A.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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