Son dakika haberi... Gaziantep'te silahla yağma yapan 3 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi... Gaziantep'te silahla yağma yapan 3 şüpheli tutuklandı

23.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:25
Son dakika haberi... Gaziantep'te silahla yağma yapan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te bir iş yerinde silahla yağma yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te bir iş yerinde silahla yağma yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Şenyurt Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışanları darbeden, iş yerinin camlarını kıran ve silah zoruyla kasadaki paraları alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği 3 şüpheliyi adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde, 3 zanlının iş yerine zarar vermesi, çalışanları darbetmesi ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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