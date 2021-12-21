GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI - Haberler
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GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince sahte içki satışının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince sahte içki satışının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte içki imalatı ve satışı yaptığı belirlenen 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan depo, iş yeri ve araçta; 324 litre etil alkol, 7,5 litre dökme alkol, 50 kapak ve 30 boş şişe ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyette sorgusuna başlandı.

GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

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