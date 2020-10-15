Son dakika haberi: Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı (2)
15.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:21
Son dakika haberleri: ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİKentte sahte alkol üreten 19 adrese düzenlenen baskında gözaltına alınan 13 şüpheli emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kentte sahte alkol üreten 19 adrese düzenlenen baskında gözaltına alınan 13 şüpheli emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ