Son dakika haberi... Gaziantep'te 'sahte altın' operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi... Gaziantep'te 'sahte altın' operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Gaziantep'te 'sahte altın' operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberleri: GAZİANTEP'te kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

GAZİANTEP'te kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin kentteki kuyumculara sahte altın satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, eşkalini belirlediği ve ismi açıklanmayan 5 kişiyi, sahte 741 adet tam, yarım ve çeyrek altınla yakaladı. Şüphelilerin yanında ayrıca 25 gram metamfetamin, 15 gram esrar ve 1 hassas terazi de ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


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Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

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