Son dakika haberi! Gaziantep'te polis merkezi yakınına patlayıcı bırakılmasına ilişkin davada 2 zanlıya hapis cezası

Son dakika habere göre Gaziantep'te yaklaşık 8 ay önce polis merkezi yakınındaki araç altına patlayıcı madde bırakılmasıyla ilgili yargılanan 2 sanığa 9 yıl ve 14 yıl hapis cezası verildi.