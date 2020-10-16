Son dakika haberi... Gaziantep'te PKK/YPG'li terörist tutuklandı
16.10.2020 18:35 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:39
Son dakika haberleri: GAZİANTEP'te, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalanan PKK/YPG'li 1 terörist tutuklandı.
GAZİANTEP'te, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalanan PKK/YPG'li 1 terörist tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriye'de PKK/YPG terör örgütün silahlı yapılanması içinde yer alan M.B., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda terör örgütü içinde 'Çekdar' kod adını kullandığı da belirlenen M.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.B. savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakemlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ