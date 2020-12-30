Son dakika haberi | Gaziantep'te pandemiden etkilenen 286 esnafa maddi destek verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Gaziantep'te pandemiden etkilenen 286 esnafa maddi destek verildi

30.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:40
Son dakika haberi | Gaziantep'te pandemiden etkilenen 286 esnafa maddi destek verildi

Son dakika haber: Gaziantep'in İslahiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen 11 meslek grubundan 286 esnafa 1000'er lira maddi destekte bulunuldu.

Gaziantep'in İslahiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen 11 meslek grubundan 286 esnafa 1000'er lira maddi destekte bulunuldu.

İslahiye Kaymakamlığı SYDV, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifince tespit edilen ve müracaatları değerlendirilen küçük ölçekli değişik meslek gruplarından 286 esnafa Kovid-19 salgınının oluşturduğu etkilerin azaltılması amacıyla nakdi destek verdi.

Bu kapsamda, çeşitli meslek gruplarından esnaflara personel ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1000'er lira nakit para desteğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Cahit Özkan Mehmet Nuri Devlet Bahçeli
Magazin Berk Oktay Burak Özçivit Demet Özdemir Tamer Karadağlı
Spor Can Bartu Arda Turan Vitor Hugo Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Erkek Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Gaziantep'te pandemiden etkilenen 286 esnafa maddi destek verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 16:46:07. #1.15#
title