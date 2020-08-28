Son dakika haberi | Gaziantep'te palet fabrikasında yangın
Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te palet fabrikasında yangın Palet fabrikasındaki yangına 10 itfaiye aracı müdahale ediyor Gaziantep'te bir palet fabrikasında yangın çıktı yangına 10 itfaiye ekibi müdahale ediyor.
28.08.2020 20:41 | Son Güncelleme: 28.08.2020 20:45
Gaziantep'te palet fabrikasında yangın
Palet fabrikasındaki yangına 10 itfaiye aracı müdahale ediyor
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir palet fabrikasında yangın çıktı yangına 10 itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Yangın Gaziantep Yukarı beylerbeyi mahallesinde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, içeride kaynak yapılırken kıvılcımların paletlere sıçraması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm fabrikayı sardı. Yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 10 ekip müdahale ediyor. İtfaiye ekibi müdahale ediyor.
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Kaynak: İHA