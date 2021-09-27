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Son dakika haberi... Gaziantep'te otomobilin çarptığı genç öldü

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Gaziantep'te otomobilin çarptığı genç öldü

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde İ.İ. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, B.K'ye çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, B.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

B.K'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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